Доработать сайт на Битрикс

Доработать существующий сайт opt.vilatte.ru по прототипам, прикрепленным к проекту (только указанные страницы и шапку с футером). Обратите внимание - нужна и всплывающая корзина (на прототипе корзины внизу). Стили использовать те же, что уже есть на сайте. Высылайте свои расчеты и сроки.