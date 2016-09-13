Исправить ошибку формирование урл в товарах VirtueMart 3

Необходимо настроить формирование урл товаров по алиасу.

Все категории rosa-secret.ru имеют нормальные урлы которые я прописываю в алиасе http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki

А в товарах получается непонятный урл ]

http://www.rosa-secret.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=58&virtuemart_category_id=27&Itemid=982

Хотя в этом товаре прописан алиас fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema

Обратила внимание, что урлы для категорий берутся не из компонента VirtueMart, а из меню созданных в админке, может быть в этом причина. Нужно чтобы урлы формировались из алиасов компонента VirtueMart

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