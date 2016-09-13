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Программа по управлению магазином на сервисе digiseller.ru
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Необходима программа по управлению магазином на сервисе digiseller.ru.
В кратце, я в программу добавляю некоторый товар, информацию по которому программа парсит с некоторых сайтов, и добавляет на сайт. Так же регулярно проверяет наличие интернета на компьютере на котором работает, проверяет что бы небыло дублей товаров, хранит базу данных проданных товаров.
Подробнее расскажу потенциальному исполнителю
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