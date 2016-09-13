Интернет экваринг

Есть сайт на Joomla. Часть контента публикуется через компонент K2, часть через встроенные в Джумла материалы. Требуется выведение всех обновлений в rss, откуда бы они автоматически забирались для постинга в соц сетях через сервис novapress.com. Рассчитываю не на ...