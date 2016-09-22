Доработки сайта на ocstore

Веб-программированиеЗавершен4 заявки130 просмотров
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Уважаемые профессионалы.  

Нужно доработать сайт на ocstore 2. 

Подробности в файле. 

Спасибо за Ваше время.

7 лет назад
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
7 лет назад
$11
1 день
Алексей, отличный разработчик. Всё качественно и в срок. Рекомендую
Хорошо поработали, четкое ТЗ, оплата сразу, рекомендую!
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