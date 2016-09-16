PageSpeed Insights - ускорить сайт

Сайт для агентства недвижимости на WP со спец. темой для недвижимости. 1)Есть категории(http://kindergood.ru/pcategory/kvartiry/) и подкатегории(http://kindergood.ru/pcategory/1-k-kvartiry/), страница с объектами недвижимости(http://kindergood.ru/?page=browse_properties) Нужно сделать поиск и фильтры: -текстовая строка(для поиска по адресу/городу -фильтры для сортировке по городу, цене, кол-ву комнат, площади, этажу/этажности(т.е ...