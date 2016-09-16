PageSpeed Insights - ускорить сайт

Веб-программированиеЗавершен7 заявок220 просмотров
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Добрый день, PageSpeed Insights выдает показатель 70 из 100, нужно оптимизировать скрипты и цсс до 85 без потери внешнего вида и работы скриптов. интересует цена и сроки

7 лет назад
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dotaxlevel
Алексей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо Алексею за проделанную, качественную, работу.
С Дмитрием приятно работать. Всем советую!