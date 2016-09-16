PageSpeed Insights - ускорить сайт

Требуется разработка на Perl модуля (.pm),реализующего создание [b]PDF, [/b][b]FB2, [/b][b]EPUB[/b] документов из подаваемого через специальные методы "печати" текста. Генерация должна проходить с учетом возможности задания пользователем своих стилей (цвет, размер шрифта, межбуквенные, межстрочные, межабзацные расстояния ...
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Добрый день, PageSpeed Insights выдает показатель 70 из 100, нужно оптимизировать скрипты и цсс до 85 без потери внешнего вида и работы скриптов. интересует цена и сроки
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