ищу того кто сможет создать рулетку https://easy-money.life/ сайт должен быть похож на данный сайт Кто просит предоплату , не писать!
Сделать поиск и фильтры, загрузчик картинок, правки по дизайну (WP)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для агентства недвижимости на WP со спец. темой для недвижимости.
1)Есть категории(http://kindergood.ru/pcategory/kvartiry/) и подкатегории(http://kindergood.ru/pcategory/1-k-kvartiry/), страница с объектами недвижимости(http://kindergood.ru/?page=browse_properties)
Нужно сделать поиск и фильтры:
-текстовая строка(для поиска по адресу/городу
-фильтры для сортировке по городу, цене, кол-ву комнат, площади, этажу/этажности(т.е нажал на кнопку, все выстроилось по цене от большей к меньшей и наоборот, при этом нужно учитывать содержимое в текстовой строке)
-также нужно сделать поиск по адресу/городу/региону в админке в разделе объектов недвижимости(http://kindergood.ru/wp-admin/edit.php?post_type=property)
-и сортировку по цене/автору
2)В имеющейся теме криво реализованы изображения, нужно сделать загрузчик изображений, основные моменты:
Возможность загрузки фото, показывать их в отдельном месте в админке при добавлении объекта, возможность удаления всех/некоторых фоток, возможность ротации порядка вывода фото для пользовательской части, например, как на скриншоте(https://yadi.sk/i/XcIuFz0Uv3ExD)
При этом, миниатюра записи должна оставаться, если она пустая, то показывать первую фото из галереи
3)Видоизменить вывод объектов недвижимости, под названием "List view".
Сделать что-то такое, как на скриншоте(https://yadi.sk/i/V9mmeR96v3FTj)
И еще одну колонку с Именем и номером тел агента.
Объекты должны открываться в новом окне
Колонка "фото" не нужна, площадь это общая площадь/жилая площадь/площадь кухни
4)Сделать на сайте xml фид для выгрузки объектов в yandex недвижимость, подробнее про него можно почитать тут(https://yandex.ru/support/webmaster/realty/requirements.xml)
Валидатор файла тут (https://old.webmaster.yandex.ru/xsdtest.xml)
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