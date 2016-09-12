Сделать поиск и фильтры, загрузчик картинок, правки по дизайну (WP)

Сайт для агентства недвижимости на WP со спец. темой для недвижимости.

1)Есть категории(http://kindergood.ru/pcategory/kvartiry/) и подкатегории(http://kindergood.ru/pcategory/1-k-kvartiry/), страница с объектами недвижимости(http://kindergood.ru/?page=browse_properties)

Нужно сделать поиск и фильтры:

-текстовая строка(для поиска по адресу/городу

-фильтры для сортировке по городу, цене, кол-ву комнат, площади, этажу/этажности(т.е нажал на кнопку, все выстроилось по цене от большей к меньшей и наоборот, при этом нужно учитывать содержимое в текстовой строке)

-также нужно сделать поиск по адресу/городу/региону в админке в разделе объектов недвижимости(http://kindergood.ru/wp-admin/edit.php?post_type=property)

-и сортировку по цене/автору

2)В имеющейся теме криво реализованы изображения, нужно сделать загрузчик изображений, основные моменты:

Возможность загрузки фото, показывать их в отдельном месте в админке при добавлении объекта, возможность удаления всех/некоторых фоток, возможность ротации порядка вывода фото для пользовательской части, например, как на скриншоте(https://yadi.sk/i/XcIuFz0Uv3ExD)

При этом, миниатюра записи должна оставаться, если она пустая, то показывать первую фото из галереи

3)Видоизменить вывод объектов недвижимости, под названием "List view".

Сделать что-то такое, как на скриншоте(https://yadi.sk/i/V9mmeR96v3FTj)

И еще одну колонку с Именем и номером тел агента.

Объекты должны открываться в новом окне

Колонка "фото" не нужна, площадь это общая площадь/жилая площадь/площадь кухни

4)Сделать на сайте xml фид для выгрузки объектов в yandex недвижимость, подробнее про него можно почитать тут(https://yandex.ru/support/webmaster/realty/requirements.xml)

Валидатор файла тут (https://old.webmaster.yandex.ru/xsdtest.xml)