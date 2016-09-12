Добрый день, нужен человек кто уже делал интернет обменники, для того что бы сделать автоматический и полуавтоматический интернет обменник электронных валют мне. Менять должен любую валюту. Для чего нужен человек с опытом, для того что бы безопасность сайта была на высшем уровне!