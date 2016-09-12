Сделать изменения по сайту

Добрый день. На сайте [url=http://www.carspynews.net/]http://www.carspynews.net/[/url] нужно исправить микроразметку. Сейчас в гугл вебмастер показывает такие ошибки: http://i.shotnes.com/a/11/z3h3theb.l2c_57d5ae05c73f8.png также в сервисе проверки структурированных данных гугла https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru видны ошибки. Это нужно исправить. Критерий оценки работы - в сервисе https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru не будет выдавать ошибки. от вас стоимость и сроки. Оплата ...