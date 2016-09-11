Необходимо спарсить журналы в Эксель-таблицу. Вся проблема в защите их сервера, она довольно хорошая, как я понял. Прокси блокируют, с этим надо что-то придумать. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qCaQv01X60u8_6g9cLPiHqIujgV_WvMn4HfuSmAH38U/edit
Сделать скрипт popup окна для подписки на Facebook
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать скрипт, который легко вставляется на любой сайт.
В приложении пример дизайна.
Функционал:
- Нужна возможность менять текст на всплывающем окне.- Возможность настраивать, когда появляется: 1) – сразу при входе 2) на определенной секунде (ввести кол-во секунд) 3) при выходе с сайта
- Где показывать попап – 1)на всех страницах 2) на конкретных страницах (вводим адреса) 3 на всех, кроме (вводим адреса страниц)
- выбор из двух опций: Отображается в центре экрана и закрывает весь текст сайта при скролинге остается в центре. Или же отображается справа внизу и не закрывает текст сайта и при скролинге остается всегда в правом нижнем углу.- какую группу ФБ рекламируем (ставим ссылку на группу)
- Возможность закрытия попапа: 1) только после подписки 2) крестик появляется на определенной секунде (вводим кол-во секунд) 3) крестик появляется сразу (0 секунд)
- При появлении крестика также внизу появляется текст “Спасибо, я уже с вами” и его можно редактировать
- Если человек уже подписался на группу в Facebook, это окно не показывать
- Должно адекватно отображаться и в мобильной версии.
Я понимаю, что есть готовые решенияи что такое задание тут было. но пока я не нашел его в свободном доступе, посему и узнаю.
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