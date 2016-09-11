Сделать скрипт popup окна для подписки на Facebook

Нужно разработать скрипт, который легко вставляется на любой сайт.

В приложении пример дизайна.

Функционал:

- Нужна возможность менять текст на всплывающем окне.- Возможность настраивать, когда появляется: 1) – сразу при входе 2) на определенной секунде (ввести кол-во секунд) 3) при выходе с сайта

- Где показывать попап – 1)на всех страницах 2) на конкретных страницах (вводим адреса) 3 на всех, кроме (вводим адреса страниц)

- выбор из двух опций: Отображается в центре экрана и закрывает весь текст сайта при скролинге остается в центре. Или же отображается справа внизу и не закрывает текст сайта и при скролинге остается всегда в правом нижнем углу.- какую группу ФБ рекламируем (ставим ссылку на группу)

- Возможность закрытия попапа: 1) только после подписки 2) крестик появляется на определенной секунде (вводим кол-во секунд) 3) крестик появляется сразу (0 секунд)

- При появлении крестика также внизу появляется текст “Спасибо, я уже с вами” и его можно редактировать

- Если человек уже подписался на группу в Facebook, это окно не показывать

- Должно адекватно отображаться и в мобильной версии.

Я понимаю, что есть готовые решенияи что такое задание тут было. но пока я не нашел его в свободном доступе, посему и узнаю.