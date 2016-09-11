Осуществить обновление товаров в битрикс-магазине

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Техническое задание #1 для интернет-магазина: "Осуществить обновление товаров в битрикс-магазине." 

Исходные данные: 

- система: Битрикс с модулем магазина. 

- есть два CSV-файла (файл каталога выгрузки товара от двух разных поставщиков). 

- в каждом CSV-файле есть информация о цене товара и его остатках. 

- в Битриксе уже есть часть загруженных товаров. 

Задача: 

- взять два CSV-файла (у них разный формат) 

- обновить цены и остатки всех товаров на сайте в соответствии с данными из CSV-файлов 

- научить нас, как запустить процесс обновления цен и остатков товара самостоятельно (учесть, что два CSV-файла имеют разный формат). 

Примечание: 

- нельзя менять файлы ядра Битрикса 

- нельзя добавлять вручную новые кастомные колонки в существующие таблицы Битрикса (если это не предусмотрено самим апи битрикса). 

- у поставщика уникальность  товаров в CSV файле определяется колонкой ID (для kema-opt) 

Допольнительная информация (может быть пригодится): 

== Все найденные CVS файлы на нашем сайте xxx-butik.ru 

./upload/iblock/f5c/test.csv    – видимо, это тестовый файл 

./upload/iblock/f5c/catalog3.csv  – кема-опт 15 колонок 

./upload/iblock/f5c/catalog_20022012.csv – кема-опт 15 колонок 

./upload/iblock/f5c/test2.csv  – это, видимо, тестовое создание настроек для кема-опт 

./catalog_21052013.csv  – это кема-опт  19 колонок. 

Между этими файлами – названия первых 15 колонок совпадают. 

./upload/iblock/f5c/catalog_20022012.csv 

./catalog_21052013.csv 

== В админке есть раздел  

Магазин / Настройки / Импорт данных 

возможно, импорт делается через эти настройки. Но как делать – мы не знаем. 

Просьба начать обновление ассортимента с файла: catalog_kemaopt (скачать по ссылке: yadi.sk/d/qtVT8XlXv2Qif) 

Файл: erosklad_export (в приложении) 

7 лет назад
sa-aristov
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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