Техническое задание #1 для интернет-магазина: "Осуществить обновление товаров в битрикс-магазине."

Исходные данные:

- система: Битрикс с модулем магазина.

- есть два CSV-файла (файл каталога выгрузки товара от двух разных поставщиков).

- в каждом CSV-файле есть информация о цене товара и его остатках.

- в Битриксе уже есть часть загруженных товаров.

Задача:

- взять два CSV-файла (у них разный формат)

- обновить цены и остатки всех товаров на сайте в соответствии с данными из CSV-файлов

- научить нас, как запустить процесс обновления цен и остатков товара самостоятельно (учесть, что два CSV-файла имеют разный формат).

Примечание:

- нельзя менять файлы ядра Битрикса

- нельзя добавлять вручную новые кастомные колонки в существующие таблицы Битрикса (если это не предусмотрено самим апи битрикса).

- у поставщика уникальность товаров в CSV файле определяется колонкой ID (для kema-opt)

Допольнительная информация (может быть пригодится):

== Все найденные CVS файлы на нашем сайте xxx-butik.ru

./upload/iblock/f5c/test.csv – видимо, это тестовый файл

./upload/iblock/f5c/catalog3.csv – кема-опт 15 колонок

./upload/iblock/f5c/catalog_20022012.csv – кема-опт 15 колонок

./upload/iblock/f5c/test2.csv – это, видимо, тестовое создание настроек для кема-опт

./catalog_21052013.csv – это кема-опт 19 колонок.

Между этими файлами – названия первых 15 колонок совпадают.

./upload/iblock/f5c/catalog_20022012.csv

./catalog_21052013.csv

== В админке есть раздел

Магазин / Настройки / Импорт данных

возможно, импорт делается через эти настройки. Но как делать – мы не знаем.

Просьба начать обновление ассортимента с файла: catalog_kemaopt (скачать по ссылке: yadi.sk/d/qtVT8XlXv2Qif)

Файл: erosklad_export (в приложении)