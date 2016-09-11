Необходимо спарсить журналы в Эксель-таблицу. Вся проблема в защите их сервера, она довольно хорошая, как я понял. Прокси блокируют, с этим надо что-то придумать. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qCaQv01X60u8_6g9cLPiHqIujgV_WvMn4HfuSmAH38U/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание #1 для интернет-магазина: "Осуществить обновление товаров в битрикс-магазине."
Исходные данные:
- система: Битрикс с модулем магазина.
- есть два CSV-файла (файл каталога выгрузки товара от двух разных поставщиков).
- в каждом CSV-файле есть информация о цене товара и его остатках.
- в Битриксе уже есть часть загруженных товаров.
Задача:
- взять два CSV-файла (у них разный формат)
- обновить цены и остатки всех товаров на сайте в соответствии с данными из CSV-файлов
- научить нас, как запустить процесс обновления цен и остатков товара самостоятельно (учесть, что два CSV-файла имеют разный формат).
Примечание:
- нельзя менять файлы ядра Битрикса
- нельзя добавлять вручную новые кастомные колонки в существующие таблицы Битрикса (если это не предусмотрено самим апи битрикса).
- у поставщика уникальность товаров в CSV файле определяется колонкой ID (для kema-opt)
Допольнительная информация (может быть пригодится):
== Все найденные CVS файлы на нашем сайте xxx-butik.ru
./upload/iblock/f5c/test.csv – видимо, это тестовый файл
./upload/iblock/f5c/catalog3.csv – кема-опт 15 колонок
./upload/iblock/f5c/catalog_20022012.csv – кема-опт 15 колонок
./upload/iblock/f5c/test2.csv – это, видимо, тестовое создание настроек для кема-опт
./catalog_21052013.csv – это кема-опт 19 колонок.
Между этими файлами – названия первых 15 колонок совпадают.
./upload/iblock/f5c/catalog_20022012.csv
./catalog_21052013.csv
== В админке есть раздел
Магазин / Настройки / Импорт данных
возможно, импорт делается через эти настройки. Но как делать – мы не знаем.
Просьба начать обновление ассортимента с файла: catalog_kemaopt (скачать по ссылке: yadi.sk/d/qtVT8XlXv2Qif)
Файл: erosklad_export (в приложении)
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