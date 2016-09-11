Здравствуйте, необходимо сделать меню, адаптировать некоторые части шаблона (карточка товара) Пишите свои скайпы, подробнее напишу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать программу (РНР или др.) (скрипт) для импорта данных с сайта и сохранения результатов в базу данных MySQL. Жду от Вас стоимость, сроки . Открыт к общению, подробности через личку.
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