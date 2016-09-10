Настроить показ Lightbox'а на HTML лендинге

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок151 просмотр
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Добрый день!

Необходимо настроить показ Lightbox'а на HTML лендинге. Нашел скрипт для реализации http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/, но вы можете предложить и свое решение.

Предлагайте, пожалуйста, свои цены и сроки.

HTML
7 лет назад
top007
Сергей 
37 летТаиланд
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад