Создать CRM для веб-студии

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок173 просмотра
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Интересует создание небольшой CRM для веб-студии (желательно – на основе вашей имеющейся разработки).

Основные требования: 

- 3х ур. архитектура (Проекты -> Задачи -> Подзадачи) 

- Возможность подключать клиентов к проектам 

- CRM (лиды, сделки) 

- Отчеты 

Есть подробное ТЗ.  

Бюджет – обсуждаем.  

В заявке оставляйте свой скайп.

7 лет назад
kirvlr
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад