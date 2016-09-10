Доделать парсер

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок169 просмотров
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Программист не доделал парсер, пропал. Осталось добавить несколько поправок и парсер будет готов полностью.

Обычный php скрипт.

7 лет назад
ivansmirnov85
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад