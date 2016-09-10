Требуется изменить шаблон в джумла

1. http://zalog-lite.ru/index.php/about-us (о Нас) оставляем страницу как есть,

только поменяем текст на текст реальные о компании. На сайте сегодня его нет,

с которого переносим. Пункт в меню оставляем О Нас. Вопрос-ответ будет выпадать и о нас и также

будет выпадать контакты, хотя отдельным пунктом меню их оставляем тоже.

2. http://zalog-lite.ru/index.php/contact Пунт меню контакты оставлем.

Внутри ничего не меняем, если возможно вверху где сейчас перед заявкой белое поле поставить карту с адресом офиса:

г.Москва, ул.Малая Дмитровка дом 12с2 офис 1. Данные для заполнения страницы контакты пришлем по пунктно.

3. Вывести отдельным пунктом меню СТАТЬИ (http://zalog-lite.ru/index.php/j-page/feartured-articles) и переносим

туда все страницы из:

http://sdelkishop.ru/analitika_obzor_rinok_nedvizimosti_podmoskovie http://sdelkishop.ru/stroitelnie_tehnologii_maloetajnaya_arhitectura

http://sdelkishop.ru/novostinedvijimostipodmoskoviya http://sdelkishop.ru/maloetaznie_malokvartirnie_doma_prodaja_kvartir_deshevo

http://sdelkishop.ru/kvartiry-za-million http://sdelkishop.ru/kvartiry-konom-klassa Получается достаточно много статей,

пусть все они будут в одном месте. 4. В меню нужно добавить пункт УСЛУГИ. Сейчас из пункта О нас выпадает пункт ЦЕНЫ.

Он будет выпадать из услуг и будет называться стоимость услуг (ведет сюда http://zalog-lite.ru/index.php/about-us/pricing-page).

Его заполним, тест дадаим под каждый тариф. Сейчас в меню есть пункт Каталог. В нем есть страница http://zalog-lite.ru/index.php/k2/k2-4-column.

Пусть так открываются наши услуги при клике на пункт меню Услуги. Содержание каждой услуги взять здесь:

http://sdelkishop.ru/obmen_kvartir_pokupka_prodaja http://sdelkishop.ru/sotrudnichestvo_s_zastrojshikami

http://sdelkishop.ru/ipoteka_novostroiki_maloetajnie http://sdelkishop.ru/skidki_nedvizimost_kupon

http://sdelkishop.ru/srochnyy-vykup-kvartir-v-moskve-i-podmoskove http://sdelkishop.ru/vzaimozachet-na-novostroyku

Соответственно выпадать из пункта меню услуги будет стоимость услуг первой и далее постранично все услуги выпадают и ведет на страницу

типа К2 4 column с описание каждой услуги и фото http://zalog-lite.ru/index.php/k2/k2-4-column/item/17-aenean-auctor-augue.

5. Сейчас в меню есть пункт объекты, и там виды отображения по горизонтали и вертикали. А у нас есть такая группа страниц

http://sdelkishop.ru/poisknedvijimostipodmoskovjeoblasti.

Может сделать перенос "в линейку", ну а как быть с кратким описанием объектов, которые там есть у нас не знаю.

Направления перенесем с картинками, а объекты как, здесь на усмотрение исполнителя. 6. Теперь объекты.

У нас сейчас на сайте сделаны страницы с описанием новостроек. Каждый объект должен иметь карточку типа

http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property/grid-listing/flat/gorgeous-farm-house. В меню где сейчас пункт

каталог его оставляем и назовем Каталог недвижимости. При клике на пункт меню каталог открывается страница

типа http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property. А выпадающими пунктами из меню каталог будут: Новостройки Москвы,

Новостройки Подмосковья, Коттеджные поселк, Коммерческие земли, Коммерческая недвижимость. Вести выпадающие пункты

будут на страницы типа: http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property/lines-listing. параметры поиска настроим под каждую категорию типов недвижимости.

7. Главная. Оставляем все расположения как есть. На карте будут отбражаться все объекты, это понятно.

Поиск: сейчас заложен тип операции первым аренда, продажа и т.п. У нас пока только продажа поэтому критерии поиска следующие:

1. Выбор типа недвижимости (см.п6 данного письма). 2. выбираем Москва или Московская область 3. Цена до млн.р.

И пока все. Потом донастроим поиск, когда добавим новые объекты в каждую категорию.Где сейчас на главной написано

Продажа домов и ниже где аренда выведены именно! группы объектов. Группы должны соответствовать типам недвижимости

(см.п6 данного письма). И ведут на соответствующие страницы из каталога недвижимости.

Пункты которые сейчас под поиском на главной пришлем как назвать и тексты краткие, типа наши преимущества будут.

Наш лучший клиент, здесь разместим отзывы. Логотипы ниже, пришлем логотипы застройщиков. 8. Подвал сайта.

Он нравится. В меню нужно добавить пункт Новости. И будем их наполнять, пусть будут в подвале.

Контакты понятно. Фотопоток, можно настроить рандомно фото из карточек товаров.

P/S Страницы типа: http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property/list-agent

http://zalog-lite.ru/index.php/component/bt_socialconnect/registration?return=aHR0cDovL3phbG9nLWxpdGUucnUvaW5kZXgucGhwL3N1Ym1pdA==

http://zalog-lite.ru/index.php/j-page/login можно оставить и пусть выпадают в контактах, мы их наполним нашими агентами,

а регистрируются пусть, будем делать рассылку новых объектов. Что делать с статьями, которые сейчас на главной http://sdelkishop.ru/ решим в процессе.

Шаблон вышлю исполнителю работа на хостинге исполнителя.

После выполненной работы оплата

Срок 2 дня