Требуется изменить шаблон в джумла

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки197 просмотров
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1. http://zalog-lite.ru/index.php/about-us (о Нас) оставляем страницу как есть,

 только поменяем текст на текст реальные о компании. На сайте сегодня его нет, 

с которого переносим. Пункт в меню оставляем О Нас. Вопрос-ответ будет выпадать и о нас и также 

будет выпадать контакты, хотя отдельным пунктом меню их оставляем тоже. 

 2. http://zalog-lite.ru/index.php/contact Пунт меню контакты оставлем. 

Внутри ничего не меняем, если возможно вверху где сейчас перед заявкой белое поле поставить карту с адресом офиса:

 г.Москва, ул.Малая Дмитровка дом 12с2 офис 1. Данные для заполнения страницы контакты пришлем по пунктно.

 3. Вывести отдельным пунктом меню СТАТЬИ (http://zalog-lite.ru/index.php/j-page/feartured-articles) и переносим 

туда все страницы из: 

http://sdelkishop.ru/analitika_obzor_rinok_nedvizimosti_podmoskovie http://sdelkishop.ru/stroitelnie_tehnologii_maloetajnaya_arhitectura

 http://sdelkishop.ru/novostinedvijimostipodmoskoviya http://sdelkishop.ru/maloetaznie_malokvartirnie_doma_prodaja_kvartir_deshevo

 http://sdelkishop.ru/kvartiry-za-million http://sdelkishop.ru/kvartiry-konom-klassa Получается достаточно много статей, 

пусть все они будут в одном месте. 4. В меню нужно добавить пункт УСЛУГИ. Сейчас из пункта О нас выпадает пункт ЦЕНЫ. 

Он будет выпадать из услуг и будет называться стоимость услуг (ведет сюда http://zalog-lite.ru/index.php/about-us/pricing-page). 

Его заполним, тест дадаим под каждый тариф. Сейчас в меню есть пункт Каталог. В нем есть страница http://zalog-lite.ru/index.php/k2/k2-4-column

Пусть так открываются наши услуги при клике на пункт меню Услуги. Содержание каждой услуги взять здесь:

 http://sdelkishop.ru/obmen_kvartir_pokupka_prodaja http://sdelkishop.ru/sotrudnichestvo_s_zastrojshikami 

http://sdelkishop.ru/ipoteka_novostroiki_maloetajnie http://sdelkishop.ru/skidki_nedvizimost_kupon 

http://sdelkishop.ru/srochnyy-vykup-kvartir-v-moskve-i-podmoskove http://sdelkishop.ru/vzaimozachet-na-novostroyku

 Соответственно выпадать из пункта меню услуги будет стоимость услуг первой и далее постранично все услуги выпадают и ведет на страницу 

типа К2 4 column с описание каждой услуги и фото http://zalog-lite.ru/index.php/k2/k2-4-column/item/17-aenean-auctor-augue.

 5. Сейчас в меню есть пункт объекты, и там виды отображения по горизонтали и вертикали. А у нас есть такая группа страниц 

http://sdelkishop.ru/poisknedvijimostipodmoskovjeoblasti.

 Может сделать перенос "в линейку", ну а как быть с кратким описанием объектов, которые там есть у нас не знаю.

 Направления перенесем с картинками, а объекты как, здесь на усмотрение исполнителя. 6. Теперь объекты.

 У нас сейчас на сайте сделаны страницы с описанием новостроек. Каждый объект должен иметь карточку типа 

http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property/grid-listing/flat/gorgeous-farm-house. В меню где сейчас пункт

 каталог его оставляем и назовем Каталог недвижимости. При клике на пункт меню каталог открывается страница 

типа http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property. А выпадающими пунктами из меню каталог будут: Новостройки Москвы, 

Новостройки Подмосковья, Коттеджные поселк, Коммерческие земли, Коммерческая недвижимость. Вести выпадающие пункты 

будут на страницы типа: http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property/lines-listing. параметры поиска настроим под каждую категорию типов недвижимости. 

7. Главная. Оставляем все расположения как есть. На карте будут отбражаться все объекты, это понятно. 

Поиск: сейчас заложен тип операции первым аренда, продажа и т.п. У нас пока только продажа поэтому критерии поиска следующие:

 1. Выбор типа недвижимости (см.п6 данного письма). 2. выбираем Москва или Московская область 3. Цена до млн.р.

 И пока все. Потом донастроим поиск, когда добавим новые объекты в каждую категорию.Где сейчас на главной написано 

Продажа домов и ниже где аренда выведены именно! группы объектов. Группы должны соответствовать типам недвижимости 

(см.п6 данного письма). И ведут на соответствующие страницы из каталога недвижимости. 

 Пункты которые сейчас под поиском на главной пришлем как назвать и тексты краткие, типа наши преимущества будут. 

Наш лучший клиент, здесь разместим отзывы. Логотипы ниже, пришлем логотипы застройщиков.  8. Подвал сайта.

 Он нравится. В меню нужно добавить пункт Новости. И будем их наполнять, пусть будут в подвале. 

Контакты понятно. Фотопоток, можно настроить рандомно фото из карточек товаров.  

 P/S Страницы типа: http://zalog-lite.ru/index.php/bt-property/list-agent

 http://zalog-lite.ru/index.php/component/bt_socialconnect/registration?return=aHR0cDovL3phbG9nLWxpdGUucnUvaW5kZXgucGhwL3N1Ym1pdA== 

http://zalog-lite.ru/index.php/j-page/login можно оставить и пусть выпадают в контактах, мы их наполним нашими агентами,

 а регистрируются пусть, будем делать рассылку новых объектов.  Что делать с статьями, которые сейчас на главной http://sdelkishop.ru/ решим в процессе.

Шаблон вышлю исполнителю работа на хостинге исполнителя.

После выполненной работы оплата

Срок 2 дня

7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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Jek04
Макс 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
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