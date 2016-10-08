Скопировать шаблон сайта с SQUARESPACE на WP небольшой доработкой

Добрый день!

Нужно сделать следующее: скопировать данный шаблон на Wordpress с небольшой доработкой:

1) Главная https://montauk-demo.squarespace.com ток нужно сделать чтобы картинка влезала на 1 экран

2) Категория WP https://montauk-demo.squarespace.com/artists-montauk/

3) А вот запись WP https://montauk-demo.squarespace.com/artists-montauk/#/julien-clarke-montauk/ здесь надо допилить чтобы слайдер был, также как картинка сейчас в верху , а текст слева как сейчас и остаток под слайдер уходил если нужно

4) А вот страница WP https://montauk-demo.squarespace.com/about-montauk/

За полностью сделанную работу готов заплатить 3 000 руб.