Доработка сайта.

Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить,

и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ .

3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до

бесплатной доставки, заказ без регистрации(ФИО,телефон,email) и т.д. +

кроме корзины добавить баннер с предложением перезвонить после 30 секунд серфинга сайта.

Баннер перезвонить должен появляться после 30 сек. серфинга на сайте(на любой странице). В баннере

поля для заполнения имя и номер телефона, которые приходят мне на почту.

Таймер и предложение бесплатной доставки это я про одно и тоже.

На сайте супергрин при заказе на допустим 800 руб. под суммой в корзине написано докупить на 2200 до

бесплатной доставки. И каждый раз пересчитывает.

это есть в корзине которая служит образцом.

то есть при заказе больше чем 3 т. бесплатная доставка

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