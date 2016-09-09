Доработка сайта.

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка212 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить,

 и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ .

 3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до 

бесплатной доставки, заказ без регистрации(ФИО,телефон,email) и т.д. + 

кроме корзины добавить баннер с предложением перезвонить после 30 секунд серфинга сайта.

Баннер перезвонить должен появляться после 30 сек. серфинга на сайте(на любой странице). В баннере 

поля для заполнения имя и номер телефона, которые приходят мне на почту.

Таймер и предложение бесплатной доставки это я про одно и тоже.

 На сайте супергрин при заказе на допустим 800 руб. под суммой в корзине написано докупить на 2200 до 

бесплатной доставки. И каждый раз пересчитывает.  

это есть в корзине которая служит образцом.

то есть при заказе больше чем 3 т. бесплатная доставка

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бюджет 1500р

7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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