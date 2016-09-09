Доработка сайта.

Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: [url=http://fashingreatness.ru/store]http://fashingreatness.ru/store[/url] Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы понимаем как категории... Бренды должны отображать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить,
и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ .
3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до
бесплатной доставки, заказ без регистрации(ФИО,телефон,email) и т.д. +
кроме корзины добавить баннер с предложением перезвонить после 30 секунд серфинга сайта.
Баннер перезвонить должен появляться после 30 сек. серфинга на сайте(на любой странице). В баннере
поля для заполнения имя и номер телефона, которые приходят мне на почту.
Таймер и предложение бесплатной доставки это я про одно и тоже.
На сайте супергрин при заказе на допустим 800 руб. под суммой в корзине написано докупить на 2200 до
бесплатной доставки. И каждый раз пересчитывает.
это есть в корзине которая служит образцом.
то есть при заказе больше чем 3 т. бесплатная доставка
Оставлять свои профили vk
бюджет 1500р
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