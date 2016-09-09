Требуется программист который отлично знает вордпресс.

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Техническое задание вы можете посмотреть по данной ссылке yadi.sk/i/dk-VECGausEqt 

Срок 3-4 дня 

Бюджет 1500 т. рублей 

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7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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