2 задачи drupal и codeigniter

1. перенес друпал с другого сервера, работает странно, грузится страница в ней в исходных кода не чистый html а php код http://joxi.ru/KAgxXBuglVXlrl разобраться чего там на сервере не хватает.2. запустить codeigniter в подпапке сайта и интегрировать новый хэдер и футер + подтянуть элементывот старый http://joxi.ru/nAy0MJsXJWw62Zвот новый http://joxi.ru/a2XqGnSy874zAgконтент внутри оставляем на месте.в хэдере есть меню, пусть остается статичнымсделать сегодняоплата по завершению или позадачно.цена?