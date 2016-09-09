2 задачи drupal и codeigniter

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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1. перенес друпал с другого сервера, работает странно, грузится страница в ней в исходных кода не чистый html а php код http://joxi.ru/KAgxXBuglVXlrl разобраться чего там на сервере не хватает.2. запустить codeigniter в подпапке сайта и интегрировать новый хэдер и футер + подтянуть элементывот старый http://joxi.ru/nAy0MJsXJWw62Zвот новый http://joxi.ru/a2XqGnSy874zAgконтент внутри оставляем на месте.в хэдере есть меню, пусть остается статичнымсделать сегодняоплата по завершению или позадачно.цена?

Drupal
7 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов