Исправить ошибку VirtueMart 3 + настройка сопутствующих

1. Для rosa-secret.ru на VirtueMart 3 нужно исправить ошибку в карточке товара с отображением цены.

При добавлении кол-ва больше чем 1 или выборе нужного размера изменяется отображение цены.

Скриншоты во вложении.

http://www.rosa-secret.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=58&virtuemart_category_id=27&Itemid=982

2. Настроить отображение модуля "сопутствующие" также как сейчас выглядит модуль "недавно просмотренные".

Если можете выполнить только один пункт - пишите, обсудим.

ПОЖАЛУЙСТА, СРАЗУ УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ.