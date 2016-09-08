Интеграция bpmonline и Зеттаплан через АПИ

Нужно сделать карту как здесь: dompereezdov точка ru/moskovskaya-oblast/ramenskiy-rayon/ramenskoe/vyvoz-mebeli?yclid=5175566706119805159 нюансы напишу в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать следующее:
Если в bpmonline закрылась какая-то сделка, то в Зеттаплане образуется группа задач и проектов.
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