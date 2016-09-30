Калькулятор на javacript+MODX

$70
Веб-программированиеЗавершен3 заявки267 просмотров
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Необходима разработка калькулятора для интернет магазина на MODx – расчёт стоимости ноутбука.  6 полей. Первый этап – выбор платформы, затем (взависимости от выбора) выбор по списку дополнительных параметров и отправка заказа на email с фиксацией в БД. 

На входе даём макет в ПСД и свёрстанную главную. 

MODX
7 лет назад
dam_weblancer
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
b0nn1e
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$90
7 дней
Благодарю Андрея за качественную работу. Быстро ухватил суть, спрограммировал и перенёс на "бой". Будем продолжать работу!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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