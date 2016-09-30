Калькулятор на javacript+MODX

Необходима разработка калькулятора для интернет магазина на MODx – расчёт стоимости ноутбука. 6 полей. Первый этап – выбор платформы, затем (взависимости от выбора) выбор по списку дополнительных параметров и отправка заказа на email с фиксацией в БД.

На входе даём макет в ПСД и свёрстанную главную.