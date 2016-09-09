Подправить шаблон вывода товара в Drupal 7

Необходимо изменить карточку клиента в Битрикс 24. Есть карточка клиента в Битриксе стандартная. Есть новый макет, как должна выглядеть.( вышлю отдельно) Нужно запрограммировать новый вид карточки. ТЗ есть. Делаем следующими этапами. Сначала делаем шапку + вкладку обзор. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
За темизацию вывода товара отвечает файл node--tovar.tpl.php
Хочется под маленькими картинками (thumbnails) вывести атрибут картинки (значение alt или title, все равно).
Прикреплены в архиве три файла: файл шаблона node--tovar.tpl.php, скриншот текущей ситуации и скриншот (приблизительный) как надо сделать.
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