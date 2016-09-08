КОРРЕКТИРОВКИ Кнопка Бесплатный звонок – в шапке сайта. должна работать, переименовать на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК", после заказа должен начаться отсчет времени "5 минут" Город сделать кликабельным, город должен определяться по IP и список городов должен быть как у ...
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Нужен PHP-скрипт для авторизации на сайте госуслуг https://www.gosuslugi.ru/
Входные данные: логин (телефон, email или снилс) и пароль
Выходные данные: скачанная страница из личного кабинета
Токена для работы через OAuth у меня нет.
Алгоритм работы скрипта следующий: в конфиге я прописываю логин, пароль и страницу в личном кабинете, которую хочу получить. Запускаю скрипт, получаю скачанную страницу.
Просьба , кто просит предоплату , не писать!
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