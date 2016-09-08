Большой проект на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок225 просмотров
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Нужен PHP-девелопер с опытом работы на Laravel.

Суть проекта:

- онлайн биржа услуг (тематика: солнечные батареи)

- все страницы сайта уже прорисованные и сверстанные

- конкретное ТЗ для точной оценки стоимости отправлю в ЛС. (Можно обговорить вопросы по скайпу).

Интересует длительное сотрудничество.

Laravel
7 лет назад
sirzhant
Роман 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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