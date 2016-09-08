Консультация или помощь по друпал

$5
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Имеется интернет-магазин на друпал 6( нашмаг24.рф), периодически возникают вопросы по функционалу и возможностям. Нужна помощь. Хотелось бы получить консультацию на сегодняшний день  по следующим вопросам: 

 В карточке товара есть оптовая цена, которая не видна обычному покупателю. 

 Как мы можем дать доступ к этой цене  сервису Sliza.ru - Это парсер товаров. Можно ли эту цену сделать с Display:none.

 Может путь указать или создать пользователя с ограниченными правами, через который парсер будет "смотреть". можно ли что то сделать))

Есть еще вопрос по функционалу, когда редактирую товар, есть доп опции, как ими пользоваться.  скрин во вложении. 

7 лет назад
assa21
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
12 дней назад
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