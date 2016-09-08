Консультация или помощь по друпал

Имеется интернет-магазин на друпал 6( нашмаг24.рф), периодически возникают вопросы по функционалу и возможностям. Нужна помощь. Хотелось бы получить консультацию на сегодняшний день по следующим вопросам:

В карточке товара есть оптовая цена, которая не видна обычному покупателю.

Как мы можем дать доступ к этой цене сервису Sliza.ru - Это парсер товаров. Можно ли эту цену сделать с Display:none.

Может путь указать или создать пользователя с ограниченными правами, через который парсер будет "смотреть". можно ли что то сделать))

Есть еще вопрос по функционалу, когда редактирую товар, есть доп опции, как ими пользоваться. скрин во вложении.