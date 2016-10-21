В сайт Wordpress встроить скрипт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки160 просмотров
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Доброе утро! 

Есть сайт на Wordpress, требуется натянуть на него готовую верстку и встроить скрипт вывода информации написанный на PHP + MYSQL с использованием MVC патерна.

Только проверенные люди с отзывами. 

WordPress
7 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов
Выбранный исполнитель
wppw
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
ОК
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