Надо разработать API используя хорошую объектную архитектуру проекта, желательно DDD. Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час. Напишите по пунктам о себе: 1. Ваш возраст. 2. Сколько лет занимаетесь программированием. 3. Семейное положение (жена/муж/дети). 4. Сколько часов в неделю можете ...
Поправить скрипт на джумле для выгрузки товаров в Яндекс.Маркет для Vi
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Нужно поправить скрипт на сайте (на джумле) для выгрузки товаров в Яндекс.Маркет для VirtueMart.
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