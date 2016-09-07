Нужен Программист по MySQL

Нужно по набору данных (ERD – диаграмме и логической схеме триггеров) сконструировать базу и HTML-интерфейс к ней. Голый, без дизайна, на бутстрапе. Оплата и выставление задания только через сайт, после подписания NDA.

Прислать ссылки на Ваши действующие работы и написать, что конкретно вы там делали.