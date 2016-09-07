Нужен Программист по MySQL

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно по набору данных (ERD – диаграмме и логической схеме триггеров) сконструировать базу и HTML-интерфейс к ней. Голый, без дизайна, на бутстрапе. Оплата и выставление задания только через сайт, после подписания NDA.

Прислать ссылки на Ваши действующие работы и написать, что конкретно вы там делали.

MySQL
7 лет назад
ryabova_helen
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка API

    Надо разработать API используя хорошую объектную архитектуру проекта, желательно DDD. Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час. Напишите по пунктам о себе: 1. Ваш возраст. 2. Сколько лет занимаетесь программированием. 3. Семейное положение (жена/муж/дети). 4. Сколько часов в неделю можете ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по сайту

    На готовом магазине нужно сделать:  второй аккаунт для зарегистрированных пользователей  в аккаунте:  Возможность проверки и загрузки прайс листа, либо файлом либо по ссылке в yml формате примерно как на яндекс маркете, при регистрации и загрузке прайса пользователю и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-разработчик на полную занятость удаленно.

    $1000

    Для работы над веб-проектами нашей команде нужен еще один специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs.  Серверная часть проекта реализуется на NodeJS. Базы данных - MySql и PostgreSQL.  Минимальные требования: - ...

    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг с ютуба и связка с друпалом и поиском

    $40

    Нужно написать парсинг с ютуба такой шаблон и пример [url=http://smotretvideo.com/]http://smotretvideo.com/[/url]   заголовок попадает в тайтл а описание в дескрипшен все это можно редактировать, и пользователи, еще могут добавлять свои ссылки с ютуба

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ускорить (оптимизировать) загрузку лендинга

    $15

    Необходимо ускорить загрузку сайта на стационарном и моб. устройствах. Анализ сайта на  http://pr-cy.ru/speed_test/ показал 76% на стационарном и 66% - на телефоне. Ссылка на лендинг: http://intensiv.knifemako.com/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Пропали города при оформлении заказа новой почтой

    возникла проблема с Новой Почтой((( с 31 числа, точно сказать с какого не могу. но точно с 31. на сайте не выбирает города при оформлении заказа на Новую Почту. они исчезли(( из за этого оформить заказ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внести правки на сайт на ModX Revo

    $12

    Добрый день!  Нужно сделать несколько правок на сайте:  - поправить порядок сортировки карточек в каталоге при повторных нажатиях,  - удалить лишнюю полосу на карточке  - зафиксировать слайдер в карточке на месте – сейчас он "прыгает" в зависимости от пропорций ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Спарсить изображения с сайта и разложить по папкам

    Здравствуйте. Нужно: 1.      Спарсить все большие изображения (не тумбы) с сайта scanof.net. 2.      Разложить по папкам с названиями знаменитостей и журналов.   Изображения размещены на разных хостингах изображений. На сайте стоит рекапча от парсинга.   Нужно, чтобы изображения были упакованы по папкам исходя ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад