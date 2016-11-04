Залить на хостинг, подправить шаблон

Добрый день! Нужно сделать несколько правок на сайте: - поправить порядок сортировки карточек в каталоге при повторных нажатиях, - удалить лишнюю полосу на карточке - зафиксировать слайдер в карточке на месте – сейчас он "прыгает" в зависимости от пропорций ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт не залит на хостинг, нужно будет залить на хостинг, указанный мною шаблон, предварительно сделав его правку (убрать, добавить разделы, вставить форму и т.д.)
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