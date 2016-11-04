Залить на хостинг, подправить шаблон

http://belio-company.ru/ При оформлении заказа есть условие: если сумма заказа менее 20-ти тысяч и человек поставил галочку на графе "Транспортная компания" при оформлении заказа, то появляется окно с предупреждением, что сумма маленькая и ему надо дозаказать, либо ...