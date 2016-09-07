Разработка информационного портала

Добрый день. Нужно простой магазин сделать на опенкарте. По сути просто поставить, настроить модули и убрать/добавить лишние элементы в шаблоне. Шаблон от Lexus. Сориентируйте по бюджету и срокам в ответе. Бюджет очень демократичный! Поставить модули(модули пришлю - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим разработчик информационного портала на на проект.
Условия сотрудничества:
- Разработка портала 3-6 месяцев;
- Опыт реализации не менее 5 проектов;
- Обязательно предоставление портфолио;
- Фиксированная ежемесячная оплата.
Ждем предложений и условий сотрудничества.
ТЕЗИСНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРИЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ
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