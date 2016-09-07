Разработка информационного портала

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Необходим разработчик информационного портала на на проект.

Условия сотрудничества:

- Разработка портала 3-6 месяцев;

- Опыт реализации не менее 5 проектов;

- Обязательно предоставление портфолио;

- Фиксированная ежемесячная оплата.

Ждем предложений и условий сотрудничества.

ТЕЗИСНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРИЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ

7 лет назад
vovan555
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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