Установить на сайт модуль

Есть файлы старого сайта, который нужно восстановить. Изменился только адрес домена. Файлы загружены на сервер. Сайт на самописном движке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин giftstoyou.ru/ на Joomla 3.2 и JoomShooping . Надо на сайтте giftstoyou.ru/ установить модуль"Заказать в один клик"
Кнопку ."Заказать в один клик" разместить под кнопкой "Оформить заказ" в карточке товара. Рассмотреть два варианта формы заказа в один клик (макеты в Приложении). Готов обсуждать реализацию
Жду конкретные предложения с ЦЕНАМИ и СРОКАМИ.
Не присылайте рекламные материалы
ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать!
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