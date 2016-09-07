Установить на сайт модуль

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет-магазин giftstoyou.ru/ на Joomla 3.2 и JoomShooping . Надо на сайтте giftstoyou.ru/ установить модуль"Заказать в один клик"  

Кнопку ."Заказать в один клик" разместить под кнопкой "Оформить заказ" в карточке товара. Рассмотреть два варианта формы заказа в один клик (макеты в Приложении). Готов обсуждать реализацию 

Жду конкретные предложения с ЦЕНАМИ и СРОКАМИ.  

Не присылайте рекламные материалы  

ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать!

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад