Установить на сайт модуль

Интернет-магазин giftstoyou.ru/ на Joomla 3.2 и JoomShooping . Надо на сайтте giftstoyou.ru/ установить модуль"Заказать в один клик"

Кнопку ."Заказать в один клик" разместить под кнопкой "Оформить заказ" в карточке товара. Рассмотреть два варианта формы заказа в один клик (макеты в Приложении). Готов обсуждать реализацию

Жду конкретные предложения с ЦЕНАМИ и СРОКАМИ.

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