Партнерская программа, доработка.

Здравствуйте друзья. Нужна помощь в доделке сайта. Работа на пару часов, нужно сделать чем раньше - тем лучше. Сайт на вордпрессе. ТЗ во вложении. Оплата поэтапная за каждый выполненный пункт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. ТЗ в видео формате: youtu.be/k5lyJHnWC_w
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