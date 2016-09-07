Требуется сайт на DRUPAL

Необходимо собрать личный кабинет пользователя используя популярный фреймворк (yii). Основные задачи - показ для зарегистрированных пользователей статистики по их проектам, биллинг, дашборд со статистикой генерируемой скриптами. Разделение пользователей: 3 типа пользователей 1- Администратор он видит всех ...
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Дизайн прикреплен ниже. Весь контент(текст, шрифты, фото, видео и т.д.) должен легко и полностью управляться через админку.
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