Требуется сайт на DRUPAL

Здравствуйте. У меня есть сайт на ВП и приходится часто добавлять много страниц с однотипной структурой. Все страницы (посты) это прогнозы на матчи. Необходимо это все ускорить. Для этого нужен парсер, который бы тянул инфу с сайта букмекера. ...