Отредактировать сайт

Веб-программированиеЗавершен13 заявок213 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо: сделать простой шаблонный сайт еще проще и удобнее для нас. Т.е., поменять картинку, рубрики, убрать лишнее.  Сделать кнопки для наших групп в контакте, фейсбуке, твиттере, ютьюбе. Всем интересующимся отправлю адрес сайта для ознакомления, в ответ жду ваших предложений по ценам. 

7 лет назад
NikolajIvanov
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VladimirKhotun
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Все было сделано в точности так, как я хотел.
Ответственный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок.
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