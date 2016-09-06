Разработка модуля выбора мебельных тканей

В шаблоне или в самом движке DLE, замаскирован Iframe код, найти и удалить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.Есть сайт https://ugolkom.ruНужно разработать модуль выбора мебельных тканей для мягкой мебели с учетом стоимости изготовления мебели конкретного размера в конкретной ткани. Движок от Vamshop (oscommerce).По сути выполнить нужно 2 задачи:Создать зависимость атрибутов.Модуль выбора тканей.Примерное тз тут https://yadi.sk/i/g3nXq2QCuqBMN
- Похожие заказы
- $3Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо посадить сайт на CMS. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинет и модулю бронирования. Админка: простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, видео и т.д) Шаблон сайта уже ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на Wordpress, на котором имеется блок, который сейчас строится на уровне php. Есть необходимость переписать формирование блока на JS. Блок зависит от текущей даты, а данные хранятся в базе. Но данные постоянные и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый премиум шаблон, с готовым стандартным функционалом(если будет удобно – можете использовать свой шаблон, если это проще). Необходимы следующие доработки: Добавить несколько полей в личный профиль пользователя Добавить таймер к прохождению тестирования (Quiz) Добавить ограничение по количеству ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Приветствую! есть скрипт расчета расстояния между городами использует гугл мапс апи нужен человек со знанием javascript + php необходимо добавить новые функции в скрипт и сменить механизм вывода информации на сайте! Все описал в тз, если готовы сделать пишите.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт chromm.ru в раздели наша продукция есть кнопка весь ассортимент при нажатие которой выплывает лайтбокс. Далее в данном лайтбоксе есть кнопка заказть при нажатие которой выходит форма заказ. Так вот необходимо сделать так что ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дизайн совсем простой, хоть на белом фоне без наворотов. Главное, чтобы были аккаунты или личные кабинеты, где человек может посмотреть свою статистику, и автоматический рассчет и вывод денег на вебмани итд, и ,например, на телефон. Первый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сервис, который будет аналогичен сервису venyoo.ru, только без обратных звонков, захвата холодных лидов, интеграции с crm и функции обратного звонка. Интересует цена и сроки данной работыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо установить и отладить работу нескольких (около 10) плагинов для Redmine.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно спарсить информацию о товарах и скачать фото. Всю эту информацию добавить в БД, что бы потом можно было перенести на свой сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад