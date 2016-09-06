Разработка модуля выбора мебельных тканей

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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 Здравствуйте.Есть сайт https://ugolkom.ruНужно разработать модуль выбора мебельных тканей для мягкой мебели с учетом стоимости изготовления мебели конкретного размера в конкретной ткани. Движок от Vamshop (oscommerce).По сути выполнить нужно 2 задачи:Создать зависимость атрибутов.Модуль выбора тканей.Примерное тз тут https://yadi.sk/i/g3nXq2QCuqBMN

7 лет назад
guest_14731742709573
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад