Нужны правки и добавления в java скрипте

Есть готовый премиум шаблон, с готовым стандартным функционалом(если будет удобно – можете использовать свой шаблон, если это проще). Необходимы следующие доработки: Добавить несколько полей в личный профиль пользователя Добавить таймер к прохождению тестирования (Quiz) Добавить ограничение по количеству ...
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Приветствую!
есть скрипт расчета расстояния между городами использует гугл мапс апи
нужен человек со знанием javascript + php
необходимо добавить новые функции в скрипт и сменить механизм вывода информации
на сайте!
Все описал в тз, если готовы сделать пишите.
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