Нужны правки и добавления в java скрипте

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Приветствую!

есть скрипт расчета расстояния между городами использует гугл мапс апи

нужен человек со знанием  javascript + php

необходимо добавить новые функции в скрипт и сменить механизм вывода информации

на сайте!

Все описал в тз, если готовы сделать пишите.

7 лет назад
dimonkasok
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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