Необходимо создать сервис

Необходимо сделать страницу по списка материалов по аналогии с http://amigo.ru/kollekcii/lenta-16mm/ Принцип точно такой же: при клике на товар стройкой ниже открывается информация о товаре. Так как материалов будет достаточно много, то желательно, чтобы появляющаяся информация для товара дополнительно ...