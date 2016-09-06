Игрушечная биржа

Добрый день. Решил на сайте заменить CMS. Старая CMS – это Джумла (довольно старая версия) + БД MySQL к ней, новая CMS – очень малораспространенная CMS (так что можно считать самописная) и БД MySQL к ней. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проекта. Проект условно делится на 2 части.
1часть – Мини – биржа «песочница», в которой пользователь будет играть с нашим сервером – продавать и покупать ВТС за гривну.
2часть. Скрипт который будет эти пользовательские сделки копировать на реальную биткоин биржу okcoin.cn через апи – т.е. совершать на бирже такие же сделки, только валютная пара там BTC/CNY – биткоин против юаня. (От апи будем использовать только 2 функиции – мониторить цену в режиме онлайн, и совершать рыночные сделки sellmarket/buymarket).
Подробная информация в ЛС, . Порядок расчета предлагайте сами – но никаких предоплат.
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