Разработка корпоративного сайта на базе WordPress шаблона

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок167 просмотров
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Разработка корпоративного сайта на базе WordPress шаблона http://www.templatemonster.com/demo/58454.html

Предполагается 2 (3) языка.

Наполнение контентом и картинками. Минимальные изменения шаблона.

WordPress
7 лет назад
guest_14731402810924
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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