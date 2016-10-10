Удалить вирус с сайта на WordPress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки179 просмотров
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Добрый день. 

На сайте mlk.by содержится вирус. Так выдает Google. Нужно просканировать код и удалить вредоносные файлы. Также необходимо сделать действия, которые обезопасят сайт от последующих аналогичных атак. 

WordPress
7 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Замечательная быстрая работа
Хороший заказчик, доволен сотрудничеством, рекомендую!
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