Удалить вирус с сайта на WordPress

Нужен программист который разбирается в Asterisk , работа займет примерно месяц. Требуется написать веб часть для кол центра, работа со звонками. Вывод инфо, прием звонков, пере адресация, "веб звонки". Напишите стоимость вашего месяца работы. ТЗ по пунктам ...
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Добрый день.
На сайте mlk.by содержится вирус. Так выдает Google. Нужно просканировать код и удалить вредоносные файлы. Также необходимо сделать действия, которые обезопасят сайт от последующих аналогичных атак.
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