Написать скрипт антифрода (собирать статистику параметров браузера)

Здравствуйте.

Надо записать скрипт антифрод системы, т.е. собирать параметры каждого юзера который ашел на сайт. Все параметры как в https://xakep.ru/2015/01/30/user-web-tracking-howto/

Очень желательно что бы у вас был опыт в такой сфере.