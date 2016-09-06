Пересадить сайт с самописа на wordpress

Необходимо развернуть шаблон: https://wordpress.org/themes/pixgraphy/ Также добавить: 1. Основной фон (прорисует дизайнер) 2. Некоторые элементы (кнопки, обрамление) необходимо будет сделать в корпоративных цветах 3. Создать для определенного вида статей доступ за подписокой, см. пример: https://slon.ru/posts/72908 Интересуют: сроки и стоимость. Без рейтинга не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Требуется пересадка сайта с самописного движка на вордпресс. Сайт простой, никакого особо функционала нет. Не больше 30 страниц.
Бюджет 50$, обсуждаем.
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