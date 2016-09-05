Доработка сайта на WP: календарь событий, фильтры по произвольным поля

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Нужно сделать календарь событий на сайте и еще несколько фильтров по произвольным полям, см. ТЗ во вложении. 

Укажите в комментарии сроки и стоимость реализации по каждому из пунктов ТЗ. 

Спасибо.

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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