Натяжка верстки на Opencart и программирование

Нужна натяжка и программирование верстки на Opencart.

Верстка есть. Нужна только натяжка (шаблон) Ну и потом доработки по программированию.

Вот сама верстка.

cn50603.tmweb.ru/v79/

Сайт с товарами, фильтрами и тд, уже есть наполненный.

Цена за создание шаблона из стандартных возможностей Opencart

А дальнейшие доработки такие как авторизация через соц сети, модуль Новой почты и тд. Которых нет в стандартной сборке. Будем обсуждать отдельно.