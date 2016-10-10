На Wordpress сделать новую структуру URL

Есть сайт магазин на вордпрес с неправильной структурой урлов. Нужно переделать структуру, чтобы выстроилась правильная структура вложенности. После этого настроить автомат. 301 редирект со старых на новые урлы.

И предложите решение в связи с новой структурой – чтобы один товар отображался в нескольких категориях.