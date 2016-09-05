Разработка системы оценивания учеников на сайте с битрикс

Сайт на битриксе, бизнес редакции. ТЗ ниже. Жду ваших предложений.

1. Мне нужна система оценивания учеников онлайн на сайте. Суть в том, чтобы оценивать онлайн учеников на занятии.

2. Это некие две большие и очень удобные кнопки + и – напротив фамилии, имени каждого ученика внутри моего личного кабинета на сайте.

3. И если ученик ответим мне верно, я нажимаю на плюс, если неверно, я нажимаю на минус. Это я так оцениваю его ответы. Хожу с планшетом по офису, задаю вопросы ученикам и онлайн нажимаю напротив каждой фамилии плюс, минус.

4. Общее количество вопросов берется системой за 100 процентов. Вопросов может быть разное количество, я их задаю в словесной форме.

5. Если ученик из 10 вопросов получает 5 плюсов и 5 минусов, то у него результат 50 процентов. Этот результат должен в виде графика отображаться в личном кабинете ученика. График по одной шкале должен иметь процент результата, по другой – номер и тема занятия. Это должно быть примерно в фиолетовом стиле сайта.

6. График с процентом ученика должен отправляться по электронной почте родителю – эта опция должны быть реализована.

7. Надо сделать доступы на сайте для меня – мой личный кабинет, где я мог бы видеть такой интерфейс с плюсами и минусами для каждого ученика. И использовать его для оценивания.

8. В моем личном кабинете должны отдельно отображаться графики результатов, разбитые по группам. В каждой группе 4-6 учеников. У всех из них свой график. Групп может быть много.

9. И также реализовать возможность генерации доступов другим преподавателям, так как я буду предоставлять эту возможность и другим (делаю не только для себя доступ). Такие доступы я буду продавать на сайте, возможно.

10. И надо сделать один доступ на сайт в эти графики для каждого ученика и его родителя: им надо видеть графики своих результатов.

11. Каждый ученик должен видеть не только свой график результата, но и графики других 4-5 учеников, которые учатся с ним в группе.