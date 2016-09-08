Внести правки в компанент Joomla

Веб-программированиеЗавершен4 заявки153 просмотра
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Добрый день,

1.Нужно по другому вывести информацию на страницах поиска компонента по сайту, т.е сейчас выводятся карточки фирм которые он нашел (и к каждой фирме прайс с услугами которые он нашел), а надо вывести 1 раз услуги из прайса которые он нашел и уже к каждой услуге в прайсе вывести цены каждой фирмы.Вот так http://joxi.ru/n2YYwwECjx5zX2

Исполнителю всю подробно объясню, ни чего сложного там нет.

2.Перенести код из одного модуля в другой,то же все объясню.Код по выводу его на определенные страницы и метки уже написан для одного модуля надо его перенести и настроить в другом модуле.

Сайты на joomla 3 и 2,5

Joomla
7 лет назад
onix700
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
2 дня
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