Внести правки в компанент Joomla

Добрый день,

1.Нужно по другому вывести информацию на страницах поиска компонента по сайту, т.е сейчас выводятся карточки фирм которые он нашел (и к каждой фирме прайс с услугами которые он нашел), а надо вывести 1 раз услуги из прайса которые он нашел и уже к каждой услуге в прайсе вывести цены каждой фирмы.Вот так http://joxi.ru/n2YYwwECjx5zX2

Исполнителю всю подробно объясню, ни чего сложного там нет.

2.Перенести код из одного модуля в другой,то же все объясню.Код по выводу его на определенные страницы и метки уже написан для одного модуля надо его перенести и настроить в другом модуле.

Сайты на joomla 3 и 2,5