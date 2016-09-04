Конструктор wapclick лендингов

Нужно дописать имеющийся конструктор для создания wap click лендингов, основная задача конструктора заключается в том, что бы можно было

загружать, фоны, кнопки и прочую информацию, под правила операторов,

мтс, билайн, теле2, мегафон, в итоге должен выдаваться архив с вёрсткой,

предварительно должна быть возможность просмотра, того, что в итоге

получается. Для каждого оператора разный вид лендинга, основные

требование – знание laravel 5. Конструктор должен быть с возможность

визуализации (пред просмотр сделанной работы с возможностью движения

элементов)

P.S – Нужен человек понимающий данное направление (wap click)

Так же, возможно есть готовые решение, с минимальными переделками.